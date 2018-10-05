Морковь, яблоки и картофель - перечень овощей и фруктов, которые помогают северянам экономить

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 25 сентября по 1 октября снизились цены на морковь (на 4,9%), яблоки (на 3,2), картофель (на 2,2%).

Возросли цены на белокочанную капусту (на 4,0%), репчатый лук (на 2,6), куриные яйца (на 2,1), пшено (на 1,8), говядину, кроме бескостного мяса (на 0,8), подсолнечное масло (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.