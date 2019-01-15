Мороз – не повод отменять проверку работы управляющих компаний

Сегодня специалисты управления Ленинского округа проверили качество содержания дворов. Вместе с сотрудниками администрации в рейде приняли участие депутаты Совета депутатов города Мурманска, а также представители Общероссийского народного фронта.

– Такие мероприятия крайне полезны: мы не только контролируем деятельность управляющих организаций, но и общаемся с жителями и имеем возможность оперативно ответить на все интересующие их вопросы, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года только в Ленинском округе Мурманска проведено 148 плановых и внеплановых рейдов, составлено 1058 актов о нарушениях, выписано штрафов на сумму более 5 миллионов рублей. Все штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо обязано оплатить их только из личных средств.

Напомним, если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.