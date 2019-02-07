Мороз и солнце - день чудесный – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с районов Карелии на юго-запад Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха, но при прояснениях сохранятся морозы.

Завтра, 8 февраля, в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -25-30°, днём -9-14°, при прояснениях до -20°. Гололедица.