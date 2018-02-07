Мороз и солнце - в Мурманской области царствует зима

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -10-17°, при прояснениях -20-28°, днём 9 февраля -5-10°, в отдельных районах -13-18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, в центральных районах местами до -28° в течение суток. Гололедица.