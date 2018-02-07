Мурманская область. Арктика07.02.18 18:02
Мороз и солнце - в Мурманской области царствует зима
Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -10-17°, при прояснениях -20-28°, днём 9 февраля -5-10°, в отдельных районах -13-18°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, в центральных районах местами до -28° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 49 человек
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Последние комментарии
MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
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