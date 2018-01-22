Мороз и солнце – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 января погоду нашего региона будет определять неактивный циклон, смещающийся с Вологодской области на юг Кольского полуострова: временами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -11-16°, при прояснениях -20-28°. Ночью 24 января Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе, поэтому ожидается морозная погода с температурой воздуха -17-22° в центральных районах области -25-30°. Днём 24 января, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море и над Скандинавией и распространением её влияния на Кольский полуостров, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -19-24°, в центральных районах местами до -30°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 20 января равна 25-55 см.