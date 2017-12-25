Мороз и ветер – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, преобладающая температура воздуха -20-25°, в центральных районах при прояснениях -27-32°, на крайнем севере области -17-22°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -20-25°, в центральных районах при прояснениях -27-32°, на крайнем севере -17-22° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 25 декабря равна 20-35 см, что на большинстве рек и водоёмов меньше нормы на 5-10 см.