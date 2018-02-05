Мурманская область. Арктика05.02.18 18:02
Мороз не хочет покидать Мурманскую область
Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона с центром на севере Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -11-16°, при прояснениях -22-28°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -21-26°, ночью в центральных районах местами до -35° в течение суток. Гололедица.
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