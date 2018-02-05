Мороз не хочет покидать Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона с центром на севере Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -11-16°, при прояснениях -22-28°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -21-26°, ночью в центральных районах местами до -35° в течение суток. Гололедица.