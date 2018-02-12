Мороз не уходит из Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 февраля наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-15°, при прояснениях -20-25°, днём-5-10°, в отдельных районах -15-20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°,в центральных районах до -28°, днём -5-10°,при прояснениях -15-20°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 февраля равна 30-65 см.