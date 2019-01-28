Мороз обосновался в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии, занимающей Норвежское море и Северную Европу. Ночью 29 января в Мурманской области ожидаются морозы, а днём 29 и в течение суток 30 января – постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 29 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, днём -12-17°, при прояснениях -20-25°. Гололедица.

* * *

Температура поверхностного слоя воды в Кольском заливе 28 января составила +1,0°С, парение залива. На акватории Кольского залива лёд отсутствует. На осушных отмелях, в вершинах губ, между причалами Мурманских портов – начальные виды льда.