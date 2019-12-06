Мороз со снежком – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -6-11° при прояснениях -15-20°, днём -4-9° в отдельных районах до -13°.

Завтра, 7 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -4-9º, при прояснениях до -13º. Гололедица.