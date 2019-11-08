Морозная погода сохранится в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 ноября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -5-10°, на севере до -15°.

Ночью 10 ноября сохранится морозная погода. Днём 10 ноября на погоду нашего региона будет оказывать влияние циклон с центром в районе Балтийского моря: с приближением фронтального раздела ожидается увеличение интенсивности осадков, порывистый ветер и постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра, 9 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -5-10°, на севере -10-15°. Гололедица.