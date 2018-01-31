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Мурманская область. Арктика31.01.18 17:28

Морозы не позволяют устранить наледь на дороге после разрыва водовода

В минувшую субботу в Мурманске, по адресу ул. Старостина, 59 произошла авария на водоводе принадлежащем ГОУП «Мурманскводоканал». В результате на проезжей части образовался ледовый накат.

– Городские коммунальные службы приступили к ликвидации последствий сразу после поступления информации об аварии, – рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – В кратчайшие сроки был максимально убран лед, приняты все меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

К сожалению, из-за низких температур, полностью  ликвидировать наледь с дорожного полотна не представляется возможным. В настоящий момент на аварийном участке введены ограничения скорости, а также идет постоянная подсыпка трассы пескосоляной смесью – это обеспечивает качественное сцепление колес с дорогой.

– Как только потеплеет, хотя бы до – 5, дорожное полотно будет полностью очищено ото льда, и на участке будет восстановлен привычный скоростной режим, – пояснил Станислав Ланин.

Сотрудники УДХ продолжают работать во всех районах города. Содержание городских дорог и объектов благоустройства осуществляется в двухсменном круглосуточном режиме. Комплексная уборка предусматривает механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также уборку лестниц, остановок в ручном режиме.

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