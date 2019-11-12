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Мурманская область. Арктика12.11.19 07:45

Морозы не смущают строительное ведомство региона

На  оперативном совещании в правительстве Мурманской области и.о. министра строительства и территориального развития Оксана Астахова доложила об улучшении ситуации на проблемных стройках в рамках нацпроектов, позволяющем ввести их в строй до конца года.

Так, на строительстве областного театра кукол работы идут по графику. Оксана Астахова отметила, что строители насколько возможно форсируют все процессы, чтобы торжества открытия театра состоялись, как и намечено, 15 декабря.

Ситуация на строительстве детских садов в ЗАТО г. Североморск и Печенге не вызывает опасений. На площадке детсада в Полярном контроль осуществляется муниципалитетом ежедневно. Сейчас на объекте порядка 50 человек, но количество штукатуров недостаточное. Подрядчик обещает добавить ещё четверых, тогда удастся вывести эту стройку из зоны риска по срокам. Ситуация находится на контроле.

По информации Оксаны Астаховой, удалось нивелировать ситуацию на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Полярные Зори, организационную помощь в этом оказали Мурманская областная Дума и Кольская АЭС. Работы ведутся, людей на объекте достаточно, чтобы уложиться в срок до конца года.

Найдено техническое решение для завершения работ по укладке покрытия на межшкольном стадионе в Мурманске. Покрытие освобождено от снега, в течение недели будет произведена засыпка песчаной массы и гранулята.

В Долину Славы доставлены новые мраморные панели взамен дефектных. Установка будет произведена, когда ослабнет мороз.

Остальные объекты – переходящие на 2020 год, и ситуация там не вызывает опасений.

Как было отмечено во время заседания, строительное ведомство повышает боеспособность, а его главе очень быстро удалось полностью овладеть информацией по всем объектам.

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