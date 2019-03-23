Морпехи Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

В губе Грязная Кольского залива личный состав десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота вчера приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке в зимнем периоде обучения.

Такие мероприятия являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей БТР-82А, стоящих на вооружении батальона. До начала тренировок на воде военнослужащие прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий. В ходе морской десантной подготовки они изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений, выполняют погрузку на десантные корабли и катера, как с берега, так и на плаву, а также высадку морского десанта способами на плав и на упор.

В период проведения практических занятий морские пехотинцы также проходят подготовку ко второму этапу конкурса профессионального мастерства «Морской десант». Помимо этого, в дисциплине «Морской десант» военнослужащие соревнуются в скоростном вождении бронетранспортеров по специальной трассе с преодолением различных препятствий, выполняют нормативы по погрузке (выгрузке) боевой машины на десантно-высадочное средство и определяют самых метких в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим различные цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, подготовка к отборочным этапам конкурсов АрМИ-2019 на Северном флоте началась с новым учебным годом - ещё в декабре 2018 года. Отбор лучших конкурсантов проводится в процессе плановой боевой учебы.