Морпехи Северного флота провели учебную высадку бронетранспортеров на воду в Кольском заливе

Большой десантный корабль Северного флота «Кондопога» отработал учебную подготовку вместе с морскими пехотинцами - высадку на воду бронетранспортера.

Экипаж БДК вместе с морпехами погрузили военную технику в твиндек десантного корабля способом на упор, а потом высадили её на плав. Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. Были задействованы 15 бронетранспортеров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты СФ, и 2 плавающих транспортера ПТС-2. Последние обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву.

Военные моряки учились практике маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки заезда в твиндек десантного корабля. После погрузки техники корабль отходил на заданную дистанцию от берега, опускал носовую аппарель, и водители БТР-80 выводили машины из твиндека в воду. При движении к берегу морские пехотинцы отрабатывали навыки маневрирования в строю и наведения оружия на береговые цели без открытия огня.

Учения продлятся несколько дней, сообщает пресс-служба СФ.