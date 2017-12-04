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Мурманская область. Арктика04.12.17 11:21

«Морская академия» будет представлять наш регион на международном фестивале КВН в Сочи

Во Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова состоялась финальная игра региональной Мурманской лиги КВН. Злободневными шутками зрителей веселили шесть команд: «Морская академия» (г.Мурманск), «Суровые парни» (п.Спутник), «Сборная филологического факультета» (г.Мурманск), «Регион 51» (г.Апатиты), сборная города Снежногорска, «Овощной салат» (г.Санкт-Петербург).

Обновился состав жюри - в качестве судьи был приглашен глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

— Очень важно, что у нас появилась своя региональная лига, в которой играют десятки команд. Перспективы у ребят очень хорошие, высокий уровень выступлений отмечают и зрители, и специалисты, — рассказал Андрей Сысоев. — Существует стереотип, что все творческие, образованные, находчивые молодые люди уезжают из Мурманска, но я уверен, что это не так — наши команды и их достижения только подтверждают, что в Мурманске живет умная и талантливая молодежь.

С каждым годом КВН-движение Мурманска набирает обороты, в региональной лиге стремятся участвовать все больше команд. Представители Мурманска играют в самых различных российских лигах КВН. Администрация города-героя приветствует любые молодёжные инициативы. Мурманский КВН - пример слаженной работы неравнодушной молодежи и муниципальной власти.

Итогом игры стала победа мурманской команды «Морская академия», теперь ребята будут представлять наш регион на международном фестивале КВН в городе Сочи, который пройдёт в начале января. Второе место досталось «Сборной филологического факультета», «бронза» - «Суровым парням» из поселка Спутник.

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