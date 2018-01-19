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Мурманская область. Арктика19.01.18 17:15

«Морская академия» покорила Сочи

Сразу после новогодних праздников в городе Сочи состоялся фестиваль команд КВН – «КиВиН 2018». Мурманскую Региональную Лигу представляли 4 коллектива: «Овощной салат», «Регион 51», «Сборная Снежногорска» и «Морская академия». Турнир стал самым удачным за все время участия представителей Заполярья, все команды получили так называемый «рейтинг», теперь они смогут  участвовать в официальных лигах.

Наиболее успешно на Фестивале выступила команда «Морская академия». По итогам двух отборочных туров, в которых приняли участие почти 500 команд, мурманские моряки были приглашены в гала-концерт и попали в топ-20 команд.

16 января в Зимнем театре Сочи «Морская академия» открывала гала-концерт «КиВиНа-2018». Вместе с моряками в игре участвовал и трёхкратный финалист Высшей лиги КВН, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов.

– Это абсолютно новая команда, со своим неповторимым стилем игры, – отметил Герман Иванов. –  Мы, бывшие участники «Сборной города Мурманска» всегда будем рады помочь ребятам как в подготовке к выступлению, так и непосредственно на сцене.

Стоит отметить, что «Морская академия» стала первой командой, которую члены жюри в составе Александра Маслякова, Александра Маслякова младшего, Семёна Слепакова и Леонида Купридо единогласно пригласили в Высшую лигу КВН.

–  Мурманск один из немногих городов России, который за короткое время был представлен в Высшей лиге сразу двумя командами, – рассказала начальник отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Юлия Синякова. – КВН-движение в столице заполярья активно развивается. В Региональной лиге участвуют команды не только Мурманской области, но и Северо-Западного региона и даже Москвы.

 

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