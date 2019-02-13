Морская коллегия РФ займется проблемами освоения и изучения Арктики и Антарктики

Правительство РФ расширило и уточнило задачи Морской коллегии, сделав больший акцент на её задачах в сфере изучения и освоения Арктики и Антарктики. Новое положение о Морской коллегии при правительстве РФ утверждено постановлением кабинета министров.

В частности, к основным задачам Морской коллегии отнесено «решение комплекса проблем, связанных с изучением, освоением, использованием и охраной ресурсов и пространств Мирового океана, Арктики и исследованием Антарктики».

Также в положении существенно расширен перечень вопросов, по которым Морская коллегия будет готовить свои предложения. Так, Морская коллегия организует «рассмотрение вопросов, связанных с разведкой и разработкой ресурсов континентального шельфа РФ, международного района морского дна, развитием Северного морского пути», говорится в положении.

В компетенцию коллегии вошла подготовка предложений по вопросам обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним водных акваторий, а также обеспечения социальной защищенности российских моряков, в том числе, при их работе на заграничных судах.

На коллегию возложена также подготовка предложений по формированию госпрограмм, ФЦП, иных программ и проектов в сфере изучения, освоения и использования ресурсов и пространств мирового океана, строительства, модернизации и ремонта кораблей, судов и создание морской техники гражданского назначения.