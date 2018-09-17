Морская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно

С каждым годом всё активнее используется Северный морской путь, исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация Российской Федерации, кратчайший путь из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому в последнее время наша страна уделяет большое внимание развитию СМП, обеспечению круглогодичной проводки судов, строительству новых и мощных атомных ледоколов, развитию береговой инфраструктуры.

А с 1 января 2019 года некоторым типам иностранных морских судов разрешат проход по Севморпути в первое время после вступления в силу запрета на проход по российским водам судов иностранного производства, заявил в конце прошедшей недели вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия». «По решению правительства разрешено будет судам другой постройки проходить, потому что весь типаж судов мы не в состоянии сразу будем перекрыть. Я считаю, что здесь нет никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя, и она должна стимулировать загрузку, в том числе и «Звезды» (судостроительный завод на Дальнем Востоке. - Ред.)», — сказал Борисов.

На «Хатанге» до Певека

Но не многие россиянам сегодня имеют чёткое представление, что такое Северный морской путь. Приступая к этой сложной теме, я решил следовать принципу из повести Антуана Де-Сент-Экзюпери «Военный летчик»: «Для того чтобы понимать, нужно видеть, а, чтобы видеть, нужно участвовать». Вот для этого понимания и решил увидеть, что такое Севморпуть, со всеми его прелестями долгого плавания.

По этому Северному морскому пути от Мурманска до Певека, я и проследовал с 14 сентября по 12 октября 2013 года на танкере Мурманского морского пароходства «Хатанга», а назад на танкере «Индига».

На палубу танкера «Хатанга» Мурманского морского пароходства я ступил в субботу 14 сентября. Изначально планировался отход 12 сентября, с этой даты и взял отпуск, но в рейс на Певек мы отправились 15-го в 4 часа утра. Немалого времени требовал процесс приёмки груза дизельного топлива для Певека из рейдового перевалочного комплекса на базе супертанкера «Натали» в Кольском заливе, предъявления судна регистру и портнадзору, бункеровка топливом и приёмка питьевой воды.

Танкер «Хатанга» стал всемирно известным после того, как в двадцати милях от побережья Нигерии 23 февраля 2009 года он подвергся нападению пиратов, уйдя от погони. Этот же танкер неоднократно выполнял поставки дизельного топлива для нужд морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) «Приразломная», расположенной на шельфе Печорского моря, вывозил нефть из Обской губы, доставлял нефтепродукты в порт Певек. Это был крайний рейс танкера в Певек.

Бытовые условия на танкере оказались выше всяких похвал. Здесь есть видеосалон с огромной видеотекой, спортзал с тренажерами, сауна с бассейном, небольшая библиотека. Мне выделили каюту с рабочим кабинетом, спальней и санузлом.

Пока первые трое суток плотно общались с членами экипажа, время летело незаметно. Потом, стало угнетать однообразие. Менялись вахты на ходовом мостике, листы морских навигационных карт на штурманском столе, на которых прокладывался маршрут, да неизменным оставалось время приема пищи: завтрак 7.30, обед 11.30, ужин 17.30., несмотря на смену часовых поясов (в Певеке разница во времени с Мурманском 8 часов). Досуг могло бы скрасить созерцание моря с ходовой рубки, но задолго до подхода к острову Колгуев судно накрыл плотный туман, который не рассеивался почти двое суток. Да и потом, когда тумана не было, делать на ходовом мостике было нечего, вокруг были бескрайние морские просторы, сливающиеся на горизонте с такого же, как море цвета небом.

В минуты накатывавшей хандры появлялась мысль: «А нужно было тебе тратить отпуск на это плавание. Сидел бы дома, с женой, детьми, внуками и внучкой, родившейся всего месяц тому назад. К тому же, собирался ведь с друзьями съездить на несколько дней на охоту». Можно было бы понять, если бы кто-то просил меня об этом, если бы была в этом жизненная необходимость. Так нет же, самому пришлось просить бывшего в то время генерального директора Мурманского морского пароходства Александра Медведева допустить на танкер. Ведь статью о Севморпути можно было написать по впечатлениям и рассказам моряков пароходства и «Атомфлота», с которыми сложились неплохие отношения. Вроде бы все правильно, но когда ещё появилась бы возможность пройти сугубо сухопутному человеку по Северному морскому пути.

В голове крутилась ещё одна мысль, не дававшая покоя: отпуск взял на 25 суток, но, выйдя в рейс, пообщавшись с капитаном, понял, в этот временной интервал не уложусь, придётся слать телеграмму с просьбой о продлении отпуска. О чём ещё жалел, так это о том, что нельзя выспаться впрок. Свободного времени более чем достаточно.

Третьи и четвертые сутки пути шли по Печорскому и Карскому морям. Пока здесь затишье, лишь отгружается нефть Тимано-Печоры через СМЛОП (стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал) «Варандей», да готовилась в то время к началу добычи нефти МЛСП (морская ледостойкая стационарная платформа) «Приразломная».

В перспективе, после преодоления кризиса, вызванного санкциями, с началом роста цен на нефть, в Баренцевом, Печорском и Карском морях начнётся нефтегазовый бум.

Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин заявлял, что ресурсов арктических лицензионных участков, полученных этой компанией, хватит для добычи нефти и газа в течение 100 лет. Но пока что на всем пути следования был чистый горизонт, никаких буровых платформ.

По правому борту в нескольких десятках миль полуостров Ямал, один из «газовых баллонов» России, огромной емкости. В недрах Ямала залегает более 50 триллионов кубометров газа, - 13 Штокмановских месторождений, ещё 14 триллионов на Приямальском шельфе, в Обской и Тазовской губах. Здесь активно работают «Газпром» и «НОВАТЭК», а месторождения газа в Обской и Тазовской губах открывало Мурманское подразделение компании ООО «Газфлот» самоподъемной буровой установкой «Амазон».

«Газпром» ввел в строй на Ямале крупнейшее газовое месторождение Бованенковское с ежегодным объёмом добычи 115 миллиардов м3. Для сравнения, при реализации первой фазы Штокмановского месторождения объем добычи газа в год должен был составить 27 миллиардов м3. Здесь построена и введена в эксплуатацию первая нитка газопровода Бованенково-Ухта, протяженностью 1260 километров . Часть газопровода проходит по дну Байдарацкой губы.

ОАО «НОВАТЭК» в то время ещё планировал в 2016 году ввести в строй завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», производительностью 15 миллионов сжиженного газа в год. Для отправки СПГ судами-газовозами строится порт Сабетта. Сейчас этот грандиозный проект успешно реализован и функционирует

Вообще, Арктика, шельф арктических морей – огромная кладовая полезных ископаемых, и не только углеводородов. Как отмечают ученые, помимо целого ряда месторождений на арктических островах и побережье (полиметаллические и марганцевые руды архипелага Новая Земля, золото острова Большевик, уникальное редкоземельное Томторское месторождение и другие), арктический шельф содержит богатые россыпи олова и золота и такое уникальное полезное ископаемое, как мамонтовая кость. На Новосибирских островах сосредоточено до 12 тысяч тонн, а на сопредельном шельфе с глубинами моря до 50 метров - до 266 тысяч тонн мамонтовой кости, ценного и высоколиквидного сырья.

В соответствии с частью 1 «Лоции Карского моря» 500 миль от Диксона до пролива Бориса Вилькицкого считаются одними из труднейших по ледовым и навигационным условиям. Пятые сутки пути, а за все это время встретили лишь одно судно. Пока что Севморпуть оживленной трассой назвать сложно. Куда ни кинь взор, вокруг пустынные свинцовые воды.

Через два дня легли в дрейф в десятке миль севернее острова Белуха, в рекомендованной точке формирования каравана судов для проводки атомным ледоколом. Не вооруженным глазом видна кромка льда. На палубе появился снег, температура понизилась до минус 3 градусов.

Наиболее сложным проливом, который преодолевают суда, идущие по Севморпути, считается пролив Вилькицкого, между островами Северной Земли, в названии которых политическая составляющая: Большевик, Октябрьской Революции, Комсомолец и Пионер. На всех этих островах сформировались ледники, высотой от 300 до 900 метров . Из отколовшихся от этих ледников громадных кусков и образовываются айсберги.

Новые времена диктуют и новые названия. К примеру, острову Расторгуева, в Таймырском заливе присвоено имя Колчака.

О времена, о нравы. Царю Николаю II, которого в советских учебниках истории называли не иначе, как «Николай кровавый», за жестокое подавление выступлений 1905 года, за Ленские события, за «столыпинские галстуки», сейчас ставят памятники и канонизировали в святые. Вот и адмиралу Колчаку место на карте нашлось. В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции адмирал Колчак воевал с большевиками. Но его, как офицера, адмирала, понять можно, он остался верен единожды данной присяге. Что касается появления его имени на карте, то он действительно внес свой значительный вклад в исследование Арктики.

Конечно же, для читателя было бы интересно знать, кто такой Норденшельд, каков вклад Колчака в исследование Арктики, почему пролив назван именем Бориса Вилькицкого и т.д. Но это были бы уже не путевые заметки. Тем более что сегодня, при наличии Интернета, любознательным читателям узнать это довольно просто.

Вторые сутки ждем ледокол. Понятно, что ледоколы заняты проводкой судов с востока на запад, но ожидание тяготит. Да и при плавании во льдах судам приходится снижать скорость. По расчётам, учитывая среднюю скорость судна, путь до Певека и обратно занял бы 20 суток. В пути уже семь суток, а не прошли и половину расстояния до конечной точки маршрута. Но для тех, кто отправляет грузы из Европы в Азию или наоборот, выгода от использования Севморпути несомненная, выигрыш во времени, а, значит, и в затратах, отсутствие пиратов и штормов.

21 сентября нас взял под проводку атомный ледокол «Ямал». Впереди атомный ледокол «Ямал», за ним танкер «Эгвекинот», следом «Хатанга» и замыкал караван сухогруз «Петр Анохин».

Слева по борту с ходового мостика «Хатанги» увидели огни каравана отряда кораблей Северного флота, который вел атомный ледокол «Таймыр». К сожалению, наступившая темнота не предоставила возможности рассмотреть корабли. Видны были лишь включенные прожектора на них, да, как новогодняя елка сверкал огнями атомный ледокол «Таймыр».

К счастью, в проливе Матисена сплошных ледовых полей не было, плавали лишь отдельные льдины, а потому, ход не сбавляли. Нам повезло, что ветер отогнал ледовые поля на север.

Судоводители с удивлением посматривают на меня: чего, мол, человеку не спится, часами торчит в ходовой рубке. Им меня не понять. Для них это плавание – обычное дело, для меня событие, которого вряд ли ещё когда-либо повторится. Будет что рассказать жене, детям, внукам, знакомым. Да и уходить с ходового мостика, значит, пропустить что-то интересное.

К десяти утра 22 сентября прошли пролив Матисена и вошли в Таймырский залив. Впереди пролив Вилькицкого. Пролив прошли без всяких осложнений. Во время предыдущего рейса, а это было всего лишь дней двадцать тому назад, в проливе Вилькицкого ледоколы занимались проводкой танкера «Хатанга» вначале туда, а потом назад, в сплошном льду в общей сложности 68 часов.

В Море Лаптевых встречными курсами разошлись со вторым отрядом кораблей Северного флота во главе с ТАРКР «Пётр Великий». В его составе были два больших десантных корабля «Оленегорский горняк» и «Кондопога» с тремя кораблями обеспечения.

Вахтенный офицер «Петра Великого» поинтересовался ледовой обстановкой в проливах Вилькицого и Матисена. Пожелав друг другу доброго пути, отряд кораблей и танкер «Хатанга» пошли каждый своим курсом.

Моряки тут же вспомнили, как во время предыдущего плавания в Певек над ними пролетели два стратегических ракетоносца Ту-95, причём, один из них снизившись, приветственно помахал крыльями. Нужно ли говорить насколько доброжелательно относятся гражданские моряки к таким встречам.

Споры за Арктику в ближайшие годы обострятся, и обеспечивать России свое военное присутствие на Севморпути и в Арктике в целом крайне необходимо.

Нам до Певека осталось идти не менее четырех суток, с прохождением через пролив Санникова Новосибирских островов.

Наверное, только следуя поездом из Москвы до Владивостока или плывя на судне по Севморпути можно осознать, насколько необъятна территория России и протяженны её морские границы. Как в сказке про кота в сапогах Шарля Перро: «Чьи это поля? Маркиза де Карабаса Бар. Чьи это замки? Маркиза де Карабаса». Так и здесь, сколько ни плывем, а все воды России. Впечатляет и заставляет задуматься, почему при таких природных богатствах мы по уровню жизни и промышленному потенциалу не в мировых лидерах. То ли правительству с народом столетиями не везет, то ли народу с правительством.

Утром, на одиннадцатые сутки пути вошли в пролив Санникова. Чтобы гордо заявить, что прошел весь Северный морской путь, нужно было бы еще пройти проливом Лонга, пересечь Чукотское море и преодолеть Берингов пролив. Но эти свершения оставим профессиональным морякам. С меня достаточно и этого морского круиза. Моряки парусного флота, пересекавшие экватор, пролив Дрейка и совершавшие кругосветное плавание, как рассказал мне уже на танкере «Индига» матрос Игорь Василец, к слову, бывший мичман Северного флота, вдевали серьгу себе в ухо. Такие моряки в пабах и тавернах имели право класть ноги на стол, а первая порция спиртного выдавалась бесплатно. Где-то я прочитал еще одну версию. Моряки парусного флота вдевали серьгу в ухо, как будущую плату тому, кто предаст земле на чужбине безродного моряка, почившего в Бозе.

За преодоление Севморпути знаки отличия не выдаются, хотя, кто его знает, как отмечают это событие иностранные моряки. Но мы обойдемся без сережек, но по возвращении в Североморск выпрошу у моряков-североморцев знак «За дальний поход».

Когда до Певека оставалось менее 80 миль , разминулись с атомным ледоколом «Вайгач», который вёл из Японии в Роттердам греческий танкер «Propontis» со 105 тысячами тонн газоконденсата. Его размеры впечатляют: 249 метров длиной и 44 шириной. «Хатанга» не маленький танкер, но этот на 100 метров длиннее и почти на 20 шире. Поскольку его осадка более 15 метров , караван пойдет по маршруту вокруг Новосибирских островов.

В час ночи 28 сентября наконец-то вошли в Чаунскую губу, на восточном берегу которой расположился город Певек и морской порт.

С помощью лоцмана и буксира пришвартовались к причалу нефтеналивной базы. Время стоянки я использовал для знакомства с городом. Двое суток придется жить в непривычном режиме, бодрствовать, когда у нас ночь, и спать, когда в Мурманске день. Через двое суток, завершив выгрузку топлива, мы отправимся в обратный путь.

На «Индиге» до Архангельска

Умеют финны и немцы строить корабли. Крепкие, красивые, надежные и комфортные для проживания экипажа. Не секрет, что именно в Финляндии строились для Морфлота СССР сухогрузы, танкера, дизель-электрические ледоколы и корпуса двух атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач».

А теперь представьте, что в проектирование и строительство судна вложили свои мозги, свою педантичность и культуру труда, свои технологии сразу и немцы, и финны. Получились прекрасные танкера усиленного ледового класса «Уйкку» и «Лунни», построенные немцами по проекту и по заказу финнов, а затем, полностью переделанные нашими северными соседями. Они стали первыми в мире с движителями «Азипод». На одном из этих танкеров, «Индига», приобретенным в 2003 году Мурманским морским пароходством и изначально носившем название «Лунни», мне довелось по воле случая пройти Карским, Баренцевым и Белым морем почти пять суток от Диксона до Архангельска. На этот танкер попал после пересадки с танкера «Хатанга», на котором возвращался из Певека в Мурманск. Но обо всем по порядку.

Первоначально танкер «Хатанга» после доставки дизельного топлива в Певек должен был идти сразу в Мурманск. Но гнать судно в балласте, без груза – верх расточительности. Поэтому, в Мурманском морском пароходстве приняли правильное с точки зрения эффективного использования танкера, решение: направить его в Обскую губу, где на него с речных танкеров с маленькой осадкой принять груз, затем, передать его на другой танкер, и уж потом следовать в Мурманск. Решение то правильное, но для меня это была катастрофа. Рейс затягивался, как минимум, на неделю и из отпуска я вернулся бы суток на 15 позже.

Члены экипажа подсказали неплохой вариант: из Хатангского залива вышел танкер «Индига», которому предстояло дойти до Архангельска, загрузиться топливом и доставить его в Певек. Если бы меня пересадили с «Хатанги» на «Индигу», то я мог бы на нем добраться до Архангельска, а оттуда уже на поезде до Мурманска, значительно сократив свой затянувшийся морской круиз. Не долго думая, написал письмо генеральному директору Мурманского морского пароходства Александру Медведеву, с обоснованием такого варианта и просьбой принять правильное для меня решение. Положительный ответ пришел в этот же день.

Всегда возвращения домой из отпуска ждёшь с нетерпением. В этот раз, особенно. Нет, условия пребывания на борту танкера были отменные, отношение с экипажем доброжелательные. Довелось увидеть многое из того, о чем и не мечтал, общаться с интересными людьми. Но плавание лично для меня затянулось. Только сейчас я понял моряков, находящихся на замкнутой территории длительный период, когда передвижения ограничиваются каютой, местом несения вахты и кают-компанией, где принимается пища. Где тебя окружают одни и те же лица, где по вечерам невозможно сидя у телевизора посмотреть новости из-за отсутствия приема сигнала или почитать свежую газету, где все подчинено строгому распорядку дня, где необходимую работу нельзя отложить на потом, а тоска по дому, семье ощущается более обостренно.

Следуя из Певека в районе реки Индигирка по радио услышали информацию о том, что из-за раннего ледостава и нерасторопности поставщиков, завоз грузов на зиму для населенных пунктов Якутии выполнен лишь на 50%. К сожалению, за Северный завоз берутся и те, кто не имея ни судов, ни возможностей для накапливания необходимых объёмов топлива и последующей доставки потребителям, пытаясь заработать на этом процессе, срывают доставку нефтепродуктов, обрекая людей на тяжелейшие испытания. К чести моряков Мурманского морского пароходства, они практически завершили выполнение задач Северного завоза.

В районе дельты реки Индигирка на танкере объявились три новых пассажира – полярные совы. Остается удивляться, как эти птицы в сотне километров от берега ночью нашли судно. Какой биолокатор помог им найти крохотную цель на бескрайних морских просторах. Какой бионавигатор подсказывает им путь?

13 дней тому назад мы следовали проливом Вилькицкого практически по чистой воде. В этот раз обстановка изменилась кардинально. На подходе наблюдали несколько айсбергов, а сам пролив оказался почти полностью покрыт льдом. Здесь ледокольную проводку танкеров «Хатанга», «Индига» и научно-исследовательского судна «Григорий Михеев» осуществлял атомный ледокол «Таймыр».

Трое суток, пока мы шли проливами Вилькицкого и Матисена, и все это время вокруг был лед. В прошлом году, как рассказывали члены экипажа «Хатанги», они в конце октября шли в Мурманск по чистой воде. Это к разговорам о глобальном потеплении и освобождении СМП ото льда.

Во время похода обстановка была непростая. Как рассказал капитан «Индиги» Владимир Румянцев, первый рейс, который начался 25 июня, запомнился сильнее всего. В Певек под проводкой атомного ледокола «Вайгач» пришлось идти вместе с танкером «Варзуга» вокруг Новой Земли и дальше высокоширотным маршрутом огибая Северную Землю и Новосибирские острова с севера. До Певека шли 18 суток по каналу, который прокладывал атомный ледокол «Вайгач» во льду толщиной до полутора метров.

На «Индигу» меня «переместили» краном в небольшой клетушке, ее моряки называют беседкой, которую перенесли по воздуху с борта одного танкера на другой.

Как, следуя на таком танкере, да не рассказать о его возможностях. Вот уже десять лет танкера «Индига» и «Варзуга», бывшие финские «Луни» и «Уйкку», купленные в собственность Мурманским морским пароходством, трудятся на эту компанию. Они – первые в мире среди появившихся позже судов с движителем «Азипод».

В 1995 году финны на своей верфи «Раума - Репола» полностью переделали эти два танкера, построенные в Германии по финским проектам.

Попробую простым языком пояснить принцип работы судна с таким движителем. Предварительно сам проконсультировался у старшего механика «Индиги» Владимира Тихоньких и 1 электромеханика Сергея Филиппова. Если в обычном судне мощность передается от главного двигателя на вал винта, то здесь стоят три дизель – генератора, вырабатывающие электроэнергию, которая после преобразования подается на винторулевой комплекс, этот самый «Азипод», представляющий гондолу, подвешенную в кормовой части под корпусом судна, в котором размещен электродвигатель, вращающий винт. Благодаря тому, что эта гондола может поворачиваться на 120 градусов в каждую сторону, судно приобретает высокую маневренность. Плавание во льдах облегчает пневмообмыв. Специальные компрессора подают сжатый воздух вдоль корпуса судна, предотвращая прилипание снега и льда. Аналогичный пневмообмыв имеется на атомных ледоколах. Есть на танкере подруливающее устройство, обеспечивающее более удобную швартовку судна.

И крепкий корпус, и пневмообмыв, и мощность двигателей дают танкеру возможность спокойно двигаться во льдах.

Нельзя не сказать пару слов о комфортных условиях для экипажа, созданных на этом судне. Басня «Крыса и мышь», в которой высмеиваются те, кто преклоняется перед всем западным, заканчивается такими словами: «Я знаю, есть еще семейки, где наше хают и бранят, // Где с умилением глядят на заграничные наклейки, // А сало – русское едят».

Я ем русское сало, но не могу не отметить, то, с какой продуманностью и заботой об экипажах построены эти танкера. Отличные одноместные каюты с санузлами, две кают компании для приема пищи, две сауны и бассейн для членов экипажа, а также, сауна и бассейн для капитана, видеосалон, тренажерный зал – все это призвано облегчить пребывание моряков в рейсе, помочь им восстановить силы для несения очередной вахты.

Ну и уж что меня сразило наповал, так это подрессоренная надстройка судна, чтобы членов экипажа не беспокоила вибрация от работающих двигателей. Такого я вообще не видел нигде.

Все это создает и настрой экипажа на продуктивную работу. И в рамках Северного завоза танкер «Индига» поработал неплохо.

Покачивание танкера на волнах убаюкивает. Но в Карском море мы попали в пятибальный шторм, из-за которого пришлось изменить курс, чтобы стать носом на волну.

На третьи сутки плавания на «Индиге» убедился в том, что Севморпуть становится оживленной морской транспортной магистралью. Только в проливе Карские ворота одновременно находились семь судов. Танкера «Индига», «Форстраум» и НИС «Григорий Михеев» шли на запад, а им навстречу сухогруз «Мончегорск» и буксир «Полярный» в Дудинку, а ещё два судна «Инженер Вишняков» и «Святой Петр» в Обскую губу.

У острова Колгуев опять попали теперь уже в семибальный шторм, которым нас встретило Баренцево море. Члены экипажа отнеслись к нему спокойно, но меня впечатлило то, что столбы брызг, пены и воды накрывал не только нос судна, но и мачту на нём, высота которой вместе с корпусом танкера от уровня воды почти 20 метров . Здесь пришлось думать не о том, как заснуть, а как удержаться на койке, чтобы не оказаться на полу. Капитану Владимиру Румянцеву пришлось удлинять маршрут. Вместо того, чтобы повернуть после Каниного носа в горло Белого моря, пришлось идти под прикрытие Кольского полуострова, почти до Святого Носа, а затем, развернуться и идти вдоль берега в Белое море.

В порту Архангельска завершилась моя морская одиссея, но не приключения этого отпуска. Ближайший поезд на Мурманск шёл лишь через пять суток, билеты на самолёт были выкуплены на неделю вперед. Пришлось ехать до Волховстроя, а там, пересаживаться в поезд на Мурманск.

Конечно же, теперь есть что вспомнить. Но второй раз в такой морской круиз пойти не решусь.

Юрий БАНЬКО.

Мурманск-Певек-Архангельск-Мурманск.