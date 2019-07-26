«Морская волна» понравилась ребятам из семей компании «ММТП»

В августе для детей работников АО «Мурманский морской торговый порт» будет организована дополнительная четвертая смена в детском санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна». Такое решение было принято администрацией предприятия с учётом большего числа заявлений, поступивших от работников предприятия.

Напомним, ежегодно десятки ребят из семей портовиков проводят свои летние каникулы на берегу Чёрного моря Краснодарского края по путевкам, выделенным АО «ММТП». Изначально предполагалось, что в этом году в оздоровительный лагерь в течение трёх смен отправятся 60 детей. Но с учётом возросшего числа заявлений, было принято решение организовать четвёртую смену и выделить дополнительные путевки.

Летний отдых детей – это часть масштабной социальной программы старейшего предприятия столицы Кольского Заполярья. На протяжении трёх недель в каждой смене дети проживают в комфортабельных четырехместных номерах, для детей предусмотрено пятиразовое питание.

Квалифицированный персонал лагеря организует тематические конкурсы, концерты, экскурсии. Контроль за безопасностью детей обеспечивают сотрудники лагеря, вожатые отрядов, а также сопровождающие – сотрудники предприятия. Все расходы за детский отдых берёт на себя АО «Мурманский морской торговый порт».