Морская взаимовыручка в Баренцевом море

Как сообщает МСКЦ Мурманск, около 20.30 17 июля было получено сообщение ПУ ФСБ о том, что спасательный бот Р-6216-МЛ с экипажем из двух человек потерял ход из-за остановки главного двигателя.

В 1.05 18 июля в Баренцевом море в районе острова Кильдин танкер «Тимофей Гуженко» (порт приписки г.Санкт-Петербург, собственник ООО «Совкомфлот Варандей») и МК-0512 «Алексааре» оказали помощь спасательному боту в запуске двигателя.

От дальнейшей помощи капитан бота отказался. Все суда последовали по назначению.