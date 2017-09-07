Морские пехотинцы Северного флота десантировались на Новой Земле

В губе Белушья острова Южный архипелага Новая Земля вчера состоялась высадка морского десанта с большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец». На учение привлекалось подразделение морской пехоты Северного флота на штатной технике.

Высадка десанта проводилось на необорудованное побережье способом «на упор». Десантный корабль вплотную подошёл к береговой черте и опустил аппарель, по которой на берег сошла техника и личный состав.

В ходе учения отрабатывались действия морской пехоты по захвату берегового плацдарма. БДК «Георгий Победоносец» осуществлял огневую поддержку сил десанта, условно подавив корабельной артиллерией цели на берегу.

У морской пехоты береговых войск СФ наработан богатый опыт проведения морских десантных операций в условиях Крайнего Севера и Арктики. Ежегодно отрабатывается высадке морского десанта на необорудованное побережье удалённых островов Северного Ледовитого океана и арктического побережья материковой части России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в середине августа и на прошлой неделе подразделения арктической бригады и морской пехоты СФ совместно с подразделений ВДВ отработали элементы морской десантной подготовки в ходе межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре. Погрузка и высадка техники проходила в районе Дудинки на побережье реки Енисей.