Морские пехотинцы Северного флота готовы к внезапным вводным

В рамках комплексной контрольной проверка по итогам 2018 учебного года вчера в высшие степени боевой готовности были приведены отдельные подразделения бригады морской пехоты Северного флота. Они осуществили выдвижение в районы рассредоточения, провели разведку маршрутов выдвижения войсковых колонн на полигоны. Из парков в районы рассредоточения было выведено более 300 единиц автобронетанковой техники.

Основной целью контрольных мероприятий, проводимых под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, стала проверка готовности подразделений морской пехоты Северного флота выполнять задачи по предназначению, а также способности войск к действиям при разрешении кризисных ситуаций в арктических районах, в том числе и антитеррористического характера.

Подводя предварительные итоги данного мероприятия оперативной подготовки, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что «подразделения, которые подвергались проверке, выполнили установленные нормативы и показали высокую готовность действовать по внезапным вводным» и обратил особое внимание на то, что «к подобным проверкам должны быть готовы все без исключения части постоянной готовности Северного флота».

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, комплексная контрольная проверка отдельной бригады морской пехоты по итогам 2018 учебного года продлится в течение нескольких дней. В рамках проверки будут оценены степень подготовленности подразделений бригады к выполнению задач по предназначению, состояние и учет боевой подготовки, подготовленность личного состава по основным предметам обучения, состояние вооружения и военной техники, техники тыла, запасов материальных средств, внутренней службы, проведение мероприятий по противодействию терроризму.