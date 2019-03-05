Морские пехотинцы Северного флота готовятся к Армейским международным играм-2019

В Мурманской области на одном из полигонов Северного флота морские пехотинцы провели занятие по подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Морской десант», который будет проходить в рамках Армейских международных игр-2019.

Личный состав бригады морской пехоты, отобранный к участию в соревнованиях, совершил марш на бронетранспортерах БТР-82А с преодолением участка условно зараженной местности, отработал задачи по уничтожению диверсионной группы противника на маршруте движения. Механики-водители бронетранспортеров совершенствовали навыки вождения и преодоления различных препятствий — колейного моста, рва, проходов в минно-взрывном заграждении.

На полигоне морские пехотинцы отработали нормативы по преодолению психологической полосы препятствий. В рамках подготовки к участию в АрМИ-2019 был выполнен комплекс стрельб из стрелкового оружия, ручных гранатометов и вооружения БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состязаниях «Морской десант» военнослужащим предстоит проявить себя в скоростном вождении бронетранспортеров по специальной трассе с преодолением различных препятствий, выполнить нормативы по погрузке (выгрузке) боевой машины на десантно-высадочное средство, показать лучшие результаты в стрельбе по мишеням, имитирующим различные цели.