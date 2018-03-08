Морские пехотинцы Северного флота готовятся к параду на Красной площади

Более 400 военнослужащих отдельной бригады морской пехоты Северного флота завершают строевое слаживание в составе батальонов для участия в военном параде, посвящённом 73-ей годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве.

К интенсивным тренировкам по строевой подготовке морские пехотинцы приступили в начале года. Через несколько недель они отправятся в Москву, где до начала мая будут оттачивать выправку и строевую подготовку вместе с остальными участниками главного военного парада страны.

В нынешнем году батальоны морской пехоты Северного флота пройдут в составе сводного военно-морского полка, в который будут включены и морские пехотинцы Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году североморцы также принимали участие в параде на Красной площади. Воглавлял их парадный расчёт командир бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин, именем которого назван противодиверсионный катер Кольской флотилии разнородных сил.