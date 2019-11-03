ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пластику - бой, улицы городов - людямВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Почему некоторым мужчинам трудно уживаться с женщинами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.11.19 16:00

Морские пехотинцы Северного флота показали отличную горную подготовку

Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота успешно сдали контрольную проверку по горной подготовке за летний период обучения. Проверка прошла на базе учебного альпинистского комплекса и скалодрома, расположенного недалеко от пункта постоянной дислокации бригады морской пехоты.

Как сообщает пресс-служба СФ, на первом этапе разведчики сдали теорию по горной подготовке, а затем приступили к выполнению практических упражнений. На практике морские пехотинцы выполнили более 50 различных нормативов: по одеванию и блокировке индивидуальной страховой системы, вязке узлов и сматывании веревки в бухту. Разведчики-морпехи осуществляли подъем по вертикальной стене, выполняли спуск и подъём по крутой наклонной поверхности скалы при помощи веревочных перил.

Контрольная проверка проводилась при строгом соблюдении всех правил техники безопасности. По оценке командования, личный состав отлично проявил себя на всех этапах проверки и показал высокие результаты.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Проект Флорида». Художественный фильм (18+)00:05«Медленное ТВ-Камин».07:05«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЗа девять месяцев текущего в Мурманской области обнаружено 8 нелегальных кредиторов, которые незаконно выдавали гражданам займы-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыНа основе цифровизации Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 79 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика