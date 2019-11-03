Морские пехотинцы Северного флота показали отличную горную подготовку

Военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота успешно сдали контрольную проверку по горной подготовке за летний период обучения. Проверка прошла на базе учебного альпинистского комплекса и скалодрома, расположенного недалеко от пункта постоянной дислокации бригады морской пехоты.

Как сообщает пресс-служба СФ, на первом этапе разведчики сдали теорию по горной подготовке, а затем приступили к выполнению практических упражнений. На практике морские пехотинцы выполнили более 50 различных нормативов: по одеванию и блокировке индивидуальной страховой системы, вязке узлов и сматывании веревки в бухту. Разведчики-морпехи осуществляли подъем по вертикальной стене, выполняли спуск и подъём по крутой наклонной поверхности скалы при помощи веревочных перил.

Контрольная проверка проводилась при строгом соблюдении всех правил техники безопасности. По оценке командования, личный состав отлично проявил себя на всех этапах проверки и показал высокие результаты.