Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Сегодня личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота совместно с экипажем большого десантного корабля (БДК) «Кондопога» приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке в летнем периоде обучения. В тренировках, которые проходят в губе Печенга (Баренцево море), принимают участие военнослужащие десантно-штурмового батальона на штатной технике.

В течение суток морские пехотинцы совместно с экипажем корабля отработают погрузку и выгрузку на борт БДК авто- и бронетехники: бронетранспортёров БТР-82А, многоцелевых легкобронированных тягачей МТЛБ-В, грузовых автомобилей высокой проходимости КамАЗ и «Урал».

Как сообщает пресс-служба СФ, до начала практических занятий механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения мероприятия.

Занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота. В ходе занятий военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия в составе подразделений, выполняют погрузку техники на десантные корабли и катера как с берега, так и на плаву, а также высадку морского десанта способами «на плав» и «на упор».