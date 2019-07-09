Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке в летнем периоде обучения. В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие батальонов морской пехоты и десантно-штурмового батальона на штатной технике – БТР-80.

Занятия по морской десантной подготовки являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота.

До начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий. В ходе морской десантной подготовки военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений, выполняют погрузку и на десантные корабли и катера, как с берега, так и на плаву и высадку морского десанта способами на плав и на упор.

Как сообщает пресс-служба СФ, в период проведения практических занятий морские пехотинцы также проходят подготовку к участию в военно-спортивном празднике, посвящённом Дню Военно-морского флота. Одним из самых зрелищных эпизодов праздника традиционно является высадка морского десанта с больших десантных кораблей, в которой примут участие морские пехотинцы на БТР-80.