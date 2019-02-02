Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Северного флота приступили к практическим занятиям по воздушно-десантной подготовке. Тренировки начались на этой неделе. Морские пехотинцы уже совершили более 160 прыжков с парашютом.

Прыжки военнослужащих обеспечивают лётчики авиабазы Северного флота на вертолёте Ми-8. Десантирование выполняется на подготовленную площадку в Кольском районе Мурманской области при строгом соблюдении правил безопасности. Парашютисты совершают прыжки в светлое время суток при допустимых параметрах скорости ветра и температуры.

Воздушно-десантная подготовка североморцев активизируется с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье. В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке морские пехотинцы совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После десантирования они проводят тренировки по обороне района высадки.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучали характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. На универсальном парашютном тренажере они выполнили элементы выхода из самолета и приземления.

Все морские пехотинцы, проходившие наземную подготовку, получили допуск к практическим прыжкам.