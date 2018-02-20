Морские пехотинцы Северного флота приступили к прыжкам с парашютом

Военнослужащие разведывательного и десантно-штурмового батальонов морской пехоты, а также специальных подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к выполнению практических прыжков с парашютом. В первый день они выполнили более 100 прыжков.

В тренировках принимали участие, как опытные парашютисты, так и молодые матросы. Они совершали прыжки в Мурманской области с борта вертолёта Ми-8 с различных высот в светлое время. В процессе воздушно-десантной подготовки новички использовали парашюты обычной купольной системы типа Д-10. Военнослужащие спецподразделений прыгали с управляемыми парашютами «Арбалет-2». Они отрабатывали приземление на ограниченные площадки с больших высот.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке морские пехотинцы выполняют десантирование в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они отрабатывают навыки по ведению круговой обороны района высадки.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествует серьезная подготовка на наземных тренажерах. Отрабатываются практические элементы выхода из самолёта и приземления, в том числе действия при нестандартных ситуациях.

В прошлом году военнослужащие Северного флота выполнили около 5 тысяч прыжков с парашютом.