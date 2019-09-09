Морские пехотинцы Северного флота приступили к завершающему этапу воздушно-десантной подготовки

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты, а также разведчики мотострелковых соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к завершающему этапу воздушно-десантной подготовки за 2019 год.

До выполнения годового плана прыжков с парашютом им остаётся выполнить всего 150 прыжков. Несмотря на переменные метеорологические условия в районе Крайнего Севера, флотские парашютисты планируют полностью выполнить практическую часть воздушно-десантной подготовки до конца сентября.

Воздушно-десантной подготовке военнослужащих соединений сухопутных и береговых войск Северного флота уделяется особое внимание. При этом основной упор делается на безопасность её проведения.

Военнослужащие выполняют прыжки в различном диапазоне высот. Как правило – от 700 до 800 метров. Прыжки совершаются с вертолёта Ми-8 авиабазы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнению практических прыжков с парашютом предшествует серьезная теоретическая подготовка десантников и занятия на наземных тренажерах, установленных в расположении соединения. С началом летнего периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. На универсальном парашютном тренажере разведчики и морские пехотинцы отрабатывали практические элементы выхода из самолёта, вертолёта и приземления.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием – автоматом Калашникова АК-74, который закрепляется особым способом, чтобы не мешать в воздухе при управлении парашютом. После приземления и погашения куполов десантники отрабатывают тактические действия по обороне района высадки, ведению круговой обороны, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.