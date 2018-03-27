Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку в Хибинах

Лучшие скалолазы разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота впервые прошли горную подготовку в горном массиве Хибины в центре Кольского полуострова.

С военнослужащими был проведён недельный полевой выход в целях совершенствования навыков выживания и ведения боевых действий в зимних условиях в горной местности. Также они испытали на практике новые горные комплекты формы одежды и снаряжения, поступившие на вооружение морской пехоты Северного флота в начале текущего периода боевой подготовки.

В ходе учебных мероприятий в Хибинах разведчики отработали установку и оборудование зимнего лагеря в горных условиях, прошли курс по скальной, ледовой и лавинной подготовке, отработали движение в связке по три человека по лавинному слою и снежному покрову, подъем и спуск по верёвочным перилам. По итогам горной подготовки в Хибинах морским пехотинцам была присвоена квалификация «альпинист».

Военнослужащие соединения морской пехоты продолжат совершенствование профессиональных навыков в области альпинизма. В апреле планируется их поездка в центр горной подготовки Терскол Минобороны России для прохождения двухнедельного курса обучения.

Как сообщает пресс-служба СФ, подготовке альпинистов на Северном флоте уделяется большое внимание. В конце прошлого года недалеко от посёлка морских пехотинцев Спутник был создан полигон для проведения горной подготовки. Кроме того, военнослужащие специальных подразделений Северного флота активно участвуют в соревнованиях по альпинизму, занимая призовые места.