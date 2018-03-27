Морские пехотинцы Северного флота учились ночному вождению боевых машин в сложных метеоусловиях

В Мурманской области на одном из полигонов соединения морской пехоты Северного флота состоялись ночные занятия по вождению боевых машин в сложных метеоусловиях.

Ночью на автодроме при порывистом ветре и снегопаде механики-водители колёсных и гусеничных бронетранспортёров БТР-82А и МТЛБВ отработали навыки преодоления различных препятствий: колейный мост, ров, проход в минно-взрывном заграждении и т.п. Также водители учились ориентироваться на местности в темноте в условиях светомаскировки и оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные занятия развивают у военнослужащих внимательность и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.