Морские пехотинцы Северного флота защитили мобильный пункт управления от условного воздушного нападения

На полигоне Северного флота в Мурманской области проведено учение по поражению средств воздушного нападения условного противника. В нем приняли участие боевые расчёты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады морской пехоты СФ.

По замыслу учения морские пехотинцы обороняли мобильный пункт управления соединения. Боевые стрельбы были проведены по имитированным воздушным целям из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», а также из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» на базе гусеничных бронетранспортёров, успешно эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе боевых стрельб все поставленные имитированные воздушные цели были поражены. Расчёты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады морской пехоты успешно закрепили навыки, полученные в ходе летнего периода боевой подготовки.