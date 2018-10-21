Морские пехотинцы СФ предотвратили диверсию на аэродроме в рамках контрольной проверки боеготовности объединения ВВС и ПВО

В рамках контрольной проверки боеготовности объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-1 в Мурманской области состоялось двухстороннее тактическое учение подразделений морской пехоты, охраны авиабазы и специальных подразделений Северного флота по пресечению деятельности диверсионной разведывательной группы условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение проходило ночью. От морской пехоты была задействована усиленная рота десантно-штурмового батальона, несколько бронетранспортёров беспилотные летательные аппараты и взвод миномётчиков. Все военнослужащие выполняли задачи с применением приборов ночного видения и использованием средств имитации в условиях, максимально приближённых к боевым.

В ходе учения были отработаны тактические действия по обнаружению и уничтожению группы диверсантов с помощью современных приборов войсковой разведки.