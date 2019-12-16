Морские пехотинцы выиграли чемпионат по армейскому рукопашному бою

В спортивном комплексе «Старт» Североморска состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих армейского корпуса и Мурманского территориального гарнизона Северного флота. В соревновании приняли участие более 50 спортсменов из 6 команд.

Соревнования проводились в семи весовых категориях: до 60, 65, 70, 75, 80, 85, и свыше 85 килограммов .

На честную и бескомпромиссную борьбу спортсменов напутствовал временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Северного флота полковник Илья Павловский.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам боёв в своих весовых категориях лучшими рукопашниками стали представители морской пехоты Северного флота кандидаты в мастера спорта Рамазан Гаджимурадов, Денис Чу, Юсуп и Рамазан Гасановы, перворазрядник Амирхан Магомедов и два военнослужащих отдельной мотострелковой бригады из Печенги кандидаты в мастера спорта Марат Гаджикурбанов и Андрей Вожов.

В командном первенство чемпионом ожидаемо стала сборная морской пехоты «Спутник, второе место у команды отдельного мотострелкового соединения «Печенга», на третьей позиции – спортсмены арктической бригады из команды под названием «Арктика».