Морские торговые пути в Арктике станут «шёлковыми»

Китай намерен совместно с другими государствами создать морские торговые пути в арктическом регионе в рамках инициативы «Полярный Шёлковый путь». Об этом говорится в опубликованной в пятницу Госсоветом КНР первой Белой книге по политике Китая в Арктике.

«Могут быть сделаны конструктивные шаги по координированию стратегий развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», - указывается в заявлении правительства страны. «Китайские предприятия поощряются за участие в развитии инфраструктуры для этих путей и совершение пробных коммерческих плаваний в соответствии с законодательством и соответствующим регулированием», - отмечается в документе.

Как говорится в Белой книге, правительство Китая намерено уделить особое внимание обеспечению безопасности морской навигации в Арктике. «Страна приняла активное участие в исследовании таких путей и постоянно усиливала гидрографические работы в регионе для повышения качества навигации, а также усиления безопасности и логистических возможностей Арктики», - указывают авторы документа, пишет ТАСС.