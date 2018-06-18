Морские учения Баренцевом море носят оборонительный характер и направлены на защиту интересов России в Арктике – адмирал Николай Евменов

Масштабные учения сил Северного флота, которые проходят в эти дни в Баренцевом море, носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту интересов России в Арктике. Об этом сегодня заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

«Сбор-поход кораблей направлен на защиту интересов Российской Федерации в арктических районах - в зоне ответственности Северного флота. Основная его цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных им задач», - сказал командующий.

Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота отработают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил по единому замыслу, отметил Евменов.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в масштабных маневрах, начавшихся 13 июня, задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Экипажи кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов в общей сложности выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них - с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.