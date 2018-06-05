Мурманская область. Арктика05.06.18 07:20
Морские ворота Арктики украсили молодые деревья и кустарники
В первый календарный день лета мурманские портовики высадили по периметру здания Морского вокзала саженцы рябины и сосны. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации порта Мурманск и ПАО «Мурманский морской торговый порт».
«Этот год – юбилейный для работников Росморпорта. Наши коллеги отмечают 15-летие с момента образования предприятия. Приятно осознавать, что высадка новых деревьев и кустарников по случаю знаменательных событий становится нашей общей доброй традицией», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.
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