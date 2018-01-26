Морским пехотинцам Северного флота не страшны ни мороз, ни ветер

Морские пехотинцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады Северного флота на одном из полигонов Мурманской области приняли участие в занятиях, которые проходили в сложных климатических метеоусловиях Арктики, при низких температурах, сильном ветре и метели.

Личный состав десантно-штурмовых подразделений прошел психологическую полосу препятствий, в ходе которой моделировались условия максимально приближенные к боевым действиям. В ходе прохождения психологической полосы препятствий, для создания обстановки максимально приближенной к боевым действиям, использовались различные имитационные боеприпасы.

Военнослужащие батальона морской пехоты, отрабатывая вопросы скрытного перемещения, оборудования и маскировки огневых позиций, выполнили стрельбы из таких видов стрелкового оружия как, автомат АК-74, автоматический гранатомет станковый АГС-17 и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Хорошую практику в организации управления огнём в различных условиях общевойскового боя получили командиры отделений, которые в ходе проводимых занятий управляли действиями своих подчиненных.

Особенностью проведения стрельб морских пехотинцев в данных условиях также являлась, недостаточная видимость, при которой стрелок должен максимально быстро захватить цель и вести корректировку огня.

Проводимая из вооружения бронетранспортеров БТР-82А стрельба по различным видам мишеней, в том числе по движущимся, позволила закрепить слаженность действий всего экипажа боевой единицы.

Инженерно-саперные подразделения, выполнили нормативы по оборудованию позиций, минированию и подрыву различных объектов условного противника. Одним из элементов отработки упражнений саперов было оборудование проходов в минно-взрывных заграждений.