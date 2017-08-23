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Мурманская область. Арктика23.08.17 06:50

Морской десант Северного флота совершил 100-километровый марш на Таймыре

Силы морского десанта Северного флота, которые примут участие в межвидовом тактическом учении по обороне промышленного объекта в Арктической зоне, совершили марш на расстояние более 100 километров.

Ранее военнослужащие на штатной технике были высажены на занятый береговой плацдарм в районе Дудинки на полуострове Таймыр. Здесь мотострелки арктической бригады и морские пехотинцы СФ, усиленные подразделением Воздушно-десантных войск, осуществили погрузку гусеничной техники на железнодорожные платформы.

В ходе марша колёсная техника проследовала по автомобильной дороге до базового лагеря. Колонна бронетранспортёров двигалась в боевом охранении в готовности к отражению атак условных диверсантов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, гусеничная техника была отправлена по железной дороге в сопровождении подразделений охраны, сформированных из морских пехотинцев СФ. При переброске военной техники к месту учения особое внимание уделялось отработке тактики противодиверсионных действий.

 

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