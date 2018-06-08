«Морской фасад Мурманска» обзавёлся новым пунктом пропуска

На Морском вокзале в Мурманске открыт Межведомственная комиссия приняла решение об открытии пограничного пункта пропуска на Морском вокзале в рамках проекта «Морской фасад Мурманска».

По словам и.о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Юрия Антипенко, открытие пункта пропуска позволит привлечь в наш регион значительные туристические потоки, расширить географию туристов и создать новые рабочие места, в том числе в малом бизнесе, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления ФТС. Туристические суда и круизные лайнеры будут швартоваться у причала морского вокзала, пассажиры проходить пограничный и таможенный контроль в новом пункте пропуска, расположенном в здании морского вокзала.

Пропускная способность нового пункта пропуска составляет до 100 тысяч пассажиров в год. Немаловажным обстоятельством является и наличие пограничного ветеринарного контроля. Первый приход туристического судна ожидается 20 июня.

- Все сделано так, чтобы в этом пункте пропуска пассажирам было комфортно пересекать границу, а контролирующим службам эффективно осуществлять свои функции, - подчеркнул Юрий Антипенко.