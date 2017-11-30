Мурманская область. Арктика30.11.17 08:55
Морской отряд Росгвардии провёл противодиверсионную тренировку на акватории «Атомфлота»
Военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии провели тренировку по обезвреживанию нарушителей на охраняемом объекте в Мурманске.
Как сообщает пресс-служба Рогвардии, согласно легенде, в охраняемую акваторию «Атомфлота» вторглось судно с группой диверсантов. Военнослужащие Росгвардии сразу же заметили постороннее плавсредство и отправили катер на его перехват. Надводная группа остановила нарушителей и задержала их, а группа боевых водолазов обнаружила и обезвредила условных диверсантов.
Итоги тренировки подвёл командир дивизиона катеров капитан второго ранга Иван Слободян. Офицер отметил, что все учебные задачи личным составом морского отряда были выполнены.
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Сергей
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sosed51
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