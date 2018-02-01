Морской тральщик Северного флота во время учений отразил воздушную атаку на корабль

Экипаж морского тральщика «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил СФ провёл учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в полигонах Баренцева моря.

Стрельбы были выполнены скорострельными артиллерийскими установками АК-630 по нескольким имитированным воздушным целям. В ходе учения основное внимание было направлено на отработку слаженности расчётов боевых частей корабля, быстроту и правильность их действий по боевой тревоге.

После артиллерийских стрельб, личный состав мтщ «Машинист», провёл учение по противодиверсионной обороне корабля на якорной стоянке с выполнением практического гранатометания.

Всё боевые упражнения, выполненные экипажем корабля в море, проводились в рамках отработки элементов второй курсовой задачи в соответствии с планом боевой подготовки Северного флота.