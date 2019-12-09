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Мурманская область. Арктика09.12.19 08:15

Моряки корвета «Гремящий» навестили ветерана одноимённого легендарного эсминца Северного флота

В Северодвинске (Архангельская область) состоялась уникальная встреча. Представители экипажа современного корвета «Гремящий», проходящего государственные испытания в Белом море, пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны, служившему на легендарном гвардейском эскадренном миноносце «Гремящий» Павлу Васильевичу Лапшинову.

Желание увидеть командира корабля и передать напутствие экипажу современного корвета Павел Васильевич загадал на своё 98-летие. Он следил за тем, как идёт строительство и испытания новейшего российского корвета, вспоминая свою молодость и службу на эсминце «Гремящий» во время Великой Отечественной войны.

Навестить ветерана пришли командир корвета «Гремящий» капитан 2 ранга Олег Потапов, заместитель командира Беломорской ВМБ Северного флота по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян и заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш» Владимир Сыродубов. Они вручили Павлу Васильевичу картину с изображением современного корвета и ряд сувениров. В ответ фронтовик подарил командиру нынешнего «Гремящего» наручные часы и автобиографическую книгу.

По просьбе моряков, Павел Лапшинов сделал запись в книге почётных посетителей корвета «Гремящий»: «Желаю вам чтить и преумножать лучшие традиции моряков военных лет. Семь футов под килем и всех благ на счастье нашей Родины!», - написал ветеран.

Как сообщает пресс-служба СФ, Павел Васильевич Лапшинов 8 лет (с 1939 года) проходил военную службу на эсминце «Гремящий» сначала на Балтийском, а затем и на Северном флоте. В течение всей войны заведование старшины 2-й статьи Лапшинова обеспечивало на центральном артиллерийском посту выдачу точных целеуказаний для орудий главного калибра.

С 1949 года Павел Васильевич работал на производственном объединении «Севмашпредприятие», был ответственным сдатчиком 12 подводных лодок. В сентябре 1977 года вёл строительство плавдока «Сухона», с помощью которого до сих пор выводятся из эллинга в акваторию предприятия современные атомные подводные лодки.

Павел Васильевич Сухонов награждён орденом Отечественной войны II степени, английским Крестом Георга и многими медалями, является почётным гражданином города Северодвинска.

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