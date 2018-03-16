3 тысячи рублей и шесть мышек – на дорогу из Мурманска во ВладивостокВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.03.18 11:55

Моряки-подводники Северного флота отметят профессиональный праздник на боевых постах

В преддверии Дня моряка-подводника экипаж головной атомной подводной лодки «Северодвинск» провёл учение по экстренному всплытию на перископную глубину и проведению ракетной атаки.

Обучение экипаж новейшей подводной лодки проходит и в учебных центрах, и непосредственно на корабле, поскольку им первым приходилось проверять и испытывать на практике все системы, приборы и механизмы.

Крылатые ракеты «Калибр» также были испытаны на этом корабле. Вообще подводная лодка проекта «Ясень» уникальна тем, что на ней используются сразу несколько типов ударного вооружения.

Сейчас испытанная и проверенная многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» находится в полной боевой готовности к выполнению поставленных задач.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в социальном плане для членов семей экипажей атомных подводных лодок созданы все условия для полноценной жизни в военных гарнизонах. Есть благоустроенное жилье, магазины, поликлиники, детские сады и школы, спортивные комплексы и площадки. Общее образование в Заполярье считается одним из лучших среди российских регионов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 558 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:15«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:45«Открытая студия». Тематическая программа (12+)05:15«В доме». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на48 копеек, евро - на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика