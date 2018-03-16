Моряки-подводники Северного флота отметят профессиональный праздник на боевых постах

В преддверии Дня моряка-подводника экипаж головной атомной подводной лодки «Северодвинск» провёл учение по экстренному всплытию на перископную глубину и проведению ракетной атаки.

Обучение экипаж новейшей подводной лодки проходит и в учебных центрах, и непосредственно на корабле, поскольку им первым приходилось проверять и испытывать на практике все системы, приборы и механизмы.

Крылатые ракеты «Калибр» также были испытаны на этом корабле. Вообще подводная лодка проекта «Ясень» уникальна тем, что на ней используются сразу несколько типов ударного вооружения.

Сейчас испытанная и проверенная многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» находится в полной боевой готовности к выполнению поставленных задач.

Как сообщает пресс-служба СФ, в социальном плане для членов семей экипажей атомных подводных лодок созданы все условия для полноценной жизни в военных гарнизонах. Есть благоустроенное жилье, магазины, поликлиники, детские сады и школы, спортивные комплексы и площадки. Общее образование в Заполярье считается одним из лучших среди российских регионов.