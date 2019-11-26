Моряки ракетного крейсера «Маршал Устинов» приняли участие в церемонии подъёма военно-морского флага на китайском корабле

Вчера десять представителей экипажа ракетного крейсера «Маршал Устинов» приняли участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на китайском фрегате УРО «Вэйфан» в ознаменование начала совместного российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения, в котором задействованы боевые корабли и суда обеспечения трёх стран. Завтра иностранные моряки примут участие в церемонии подъема флага на российском крейсере, а в среду подобное мероприятие состоится на южноафриканском фрегате «Аматола».

С понедельника по среду военные и гражданские моряки трёх стран будут заниматься базовой подготовкой кораблей к учениям и совместной штабной работой, детальной проработкой отдельных элементов учений, тактических приёмов и безопасного маневрирования при выполнении боевых упражнений.

Во время пребывания в порту Кейптауна для всех военных моряков предусмотрена богатая культурная программа, включающая экскурсии на корабли, протокольные визиты к должностным лицам города и порта, спортивные соревнования.

Российская делегация вчера нанесла визит вежливости командиру фрегата ВМС ЮАР «Аматола», мэру города Кейптаун, городскому судье и начальнику полиции, а также директору морского порта. Планируется, что российский крейсер будет открыт для посещения жителями Кейптауна.

Для российских моряков предусмотрены автобусные экскурсии по городу, а также посещение достопримечательностей: аквариума двух океанов, замка Доброй Надежды, набережной Виктории и Альфреда.

Экипажи спасательного буксира СБ-406 и танкера «Вязьма» пополнят запасы пресной воды и продовольствия.

Практическая фаза трёхстороннего учения начнётся в четверг. Корабли выйдут в открытый океан для реальных действий по согласованному плану. Североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие. Оперативным районом выбрана акватория у мыса Доброй Надежды.