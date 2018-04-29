Мурманская область. Арктика29.04.18 09:22
Моряки Росатомфлота – победители премии «Человек года Росатома-2017»
25 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Человек года Росатома-2017». Старший помощник капитана атомного ледокола «Таймыр» Виктор Сурядов признан жюри конкурса победителем в номинации «Судоводитель судов с ЯЭУ», а старший механик т/х «Россита» Андрей Полуянов - в номинации «За укрепление международного авторитета» в составе команды руководителя проектов МТП Управления международных программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Анатолия Григорьева.
Лучший судоводитель Госкорпорации «Росатом» не смог принять участие в церемонии, так как в это время он находится в рейсе и обеспечивает безопасную проводку судов в акватории Северного морского пути. Статуэтку победителя премии «Человек года Росатома» за Виктора Сурядова получили его коллеги – финалисты конкурса: старший помощник капитана атомного ледокола "Ямал" Василий Губкин и старший помощник капитана атомного ледокола "50 Лет Победы" Руслан Сасов.
- Судовождение – это искусство, - говорит директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. – Далеко не все молодые судоводители задерживаются на флоте, но те, кто справляются, надолго остаются на ходовом мостике. В Росатомфлоте есть достойные преемники традиций арктических капитанов атомного ледокольного флота. Вдвойне приятно, что вклад в командную работу Андрея Полуянова получил столь высокую оценку. В этом году впервые за время проведения конкурса работники ФГУП «Атомфлот» претендовали на победу сразу в нескольких номинациях. Так инженер-технолог 1-ой категории Александр Требузье и механик-наставник отдела АППУ Сергей Барбинов в составе команды заместителя главного конструктора РУ ВВР АО «ОКБМ Африкантов» Олега Быха боролись за приз в номинации «Эффективность». Они заняли второе место.
После возвращения атомного ледокола «Таймыр» в Мурманск статуэтка победителя премии «Человек года Росатома» будет торжественно вручена Виктору Сурядову.
Всего о своем участии в конкурсе заявил 21 работник ФГУП «Атомфлот». В дивизиональных номинациях – 7 человек, в общеотраслевых – 3 и в специальных – 11.
Комментарии
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