Моряки Северного флота отрабатывают навыки спасения экипажа затонувшей подводной лодки

Несколько подводников спасут с условно затонувшей субмарины в ходе учений спасателей Северного флота. В маневрах задействованы 10 кораблей и судов.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня в Мотовском заливе Баренцева моря началось учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

В учениях задействованы более 10 кораблей и судов, в том числе спасательное судно «Георгий Титов» с автономными глубоководными спасательными аппаратами АС-34 и АС-36, дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», корабли Кольской флотилии, суда и катера обеспечения. Также в маневрах участвуют противолодочный самолёт Ил-38, спасательный вертолет Ка-27ПС и беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Во время учений будет отработан полный комплекс мер по оказанию помощи подводной лодке, начиная от приема сигнала бедствия и установления звукоподводной связи с экипажем до отработки подачи воздуха высокого давления и фактической эвакуации нескольких подводников на борт спасательного судна.