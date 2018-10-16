Моряки Северного флота почтили память прославленного российского флотоводца адмирала Фёдора Ушакова

Вчера в день памяти прославленного российского флотоводца адмирала Фёдора Ушакова, причисленного Русской православной церковью к лику святых, в исторической базе Северного флота — городе Полярном — состоялись памятные мероприятия с участием военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Молебен на территории военного городка объединения совершил руководитель отдела Североморской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и Военно-морским флотом, настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца протоиерей Сергий Мищенко. Верующие военнослужащие имели возможность приложиться к образу святого с частицей мощей.

Память праведного воина Фёдора Ушакова почтил экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» во время построения на подъем Военно-морского флага.

Как сообщает пресс-служба СФ, командование флота придаёт большое значение духовно-нравственному воспитанию военнослужащих и возрождению лучших духовных традиций, которые помогают воинам-североморцам при выполнении самых сложных задач в море.

Именами святых воинов Георгия Победоносца и Фёдора Ушакова названы два надводных корабля Северного флота — большой десантный корабль и эскадренный миноносец. Крупнейшие надводные корабли Военно-морского флота России — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» — имеют на борту походные храмы, в которых проводились богослужения в период дальних походов.